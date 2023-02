© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La battaglia contro il cancro va combattuta con forza e coraggio. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro. “E sentire di non essere soli è importante per vincerla. Ricerca, prevenzione e un sistema sanitario efficiente sono fondamentali. Per questo ringrazio tutto il personale medico”, ha scritto il ministro in un messaggio su Twitter. (Res)