Lombardia 2023: Salvini, vinciamo senza contentini, chi critica l’autonomia non l’ha letta

23 luglio 2021

- L’autonomia non è un contentino per far vincere alla Lega le regionali e chi la critica spesso non l’ha neanche letta. Lo ha detto il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine dii un sopralluogo alla caserma Montello di Milano rispondendo a chi gli ha chiesto un commento sulla dichiarazione dell’ex ministro Giovanni Maria Flick che, in un’intervista rilasciata alla Stampa, l’ha definita frettolosa e disorganica. “Noi le regionali le stravinciamo anche senza contentini, la riforma dello Stato non è un contentino. Avere una repubblica efficiente e moderna non serve a Salvini, ma a 60 milioni di italiani”, ha spiegato il ministro. “Quelli che la commentano - ha proseguito - dovrebbero leggerla prima, perché applica quello che la costituzione prevede e dà una possibilità di modernità, efficienza e taglio di sprechi che potrà essere una grande occasione per tutti”. Sono convinto che quelli che commentano a caso non hanno letto il testo che applica quello che la costituzione prevede. Sarà un grande passo in avanti per chiunque lo chieda che sia la Lombardia, l’Abruzzo o la Calabria”. C’è gente che rosica - ha concluso - c’è gente che dopo cento giorni di governo sperava che saltasse tutto per aria, ma l’economia va, le bollette scendono, stipendi e pensioni salgono, l’Italia torna a essere rispettata: i gufi sono rimasti a bocca asciutta”. (Rem)