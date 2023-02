Milano: Salvini, entro la primavera 2026 la caserma Montello sarà riqualificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la primavera del 2026 la Caserma Montello di Milano sarà riqualificata per ospitare oltre mille agenti di polizia. Lo ha detto il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di un sopralluogo alla caserma. Questo, ha spiegato, “diventerà un punto di vita e sicurezza per tutto il quartiere e tutto il Nord Milano. Ci saranno 1163 alloggi per la polizia. Sì rivalorizza uno spazio enorme dove feci il militare nel 95, si risparmiano soldi e si danno a donne e uomini in divisa spazi belli, nuovi e si libera uno spazio in pieno centro per gli studenti della cattolica”. “Penso che meglio di così i lavori non potrebbero andare, speriamo che il cronoprogramma di rispettato e che entro la primavera del 2026 ci siano migliaia di uomini e donne in divisa”, ha concluso. (Rem)