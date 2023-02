Cospito: Majorino, no a comportamenti violenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che non ci siano mai comportamenti violenti. Che queste manifestazioni si svolgano nella totale attenzione nel non dare vita a comportamenti violenti. Per quello che riguarda la situazione di Cospito, ho già detto che penso vada valutata la condizione di salute di un singolo detenuto". Lo ha detto il candidato del Pd e M5s alla presidenza di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine della presentazione della lista civica a suo sostegno al Teatro Litta di Milano, commentando con i cronisti la possibile escalation di tensioni a Milano, dove si terrà oggi il secondo presidio di solidarietà ad Alfredo Cospito davanti al Carcere di Opera. (Rem)