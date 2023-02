Bankitalia: Visco, alto livello inflazione colpisce le famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’area dell’euro “l’alto livello raggiunto dall’inflazione colpisce duramente le famiglie, soprattutto quelle meno agiate, che spendono una parte consistente del loro reddito per l’acquisto di beni alimentari ed energetici e costituisce un onere pesante per le imprese, che vedono erodere la loro competitività”. Lo sottolinea il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento al Congresso di Assiom Forex. “Anche a seguito di queste dinamiche, le prospettive di crescita per l’area si sono deteriorate”, evidenzia Visco.(Rin)