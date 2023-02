Roma: gravi carenze igienico sanitarie, 2 locali chiusi e 4 sanzionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gravi carenze igienico sanitarie: per questo motivo a Roma quattro esercizi commerciali sono stati sanzionati e due chiusi. Nell'ambito delle attività di verifica del rispetto delle norme relative alla tutela ambientale, per tutta la mattinata di ieri, i carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca, unitamente al personale dell’Asl Roma 2, hanno effettuato una serie di controlli all'interno di vari esercizi commerciali del quartiere. Il bilancio delle attività è di 6 esercizi pubblici controllati di cui 4 sanzionati. In particolare, nei pressi di viale Duilio Cambellotti, il titolare di un bar è stato sanzionato per un importo di 3 mila euro, poiché all'interno dei locali i militari e gli ispettori dell’Asl, hanno accertato l'assenza del previsto locale adibito a spogliatoio e altre violazioni di carattere strutturale e documentale. Stessa sorte anche per un minimarket gestito da una cittadina eritrea: nel negozio i Carabinieri oltre a riscontrare l’assenza di un locale adibito a spogliatoio, hanno accertato anche inadeguatezze strutturali inerenti al sistema di areazione. Nei pressi di via Roccalumera, i militari hanno sanzionato e chiuso temporaneamente due negozi di vicinato gestiti da altrettanti cittadini del Bangladesh. La sospensione temporanea della licenza è scattata a seguito dei controlli che hanno fatto emergere gravi condizioni igienico sanitarie, in quanto è stata riscontrata la presenza di escrementi di roditori su prodotti alimentari esposti per la vendita al pubblico. (Rer)