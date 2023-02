Agroalimentare: Coldiretti su Giornata sprechi, avanzi in cucina per sei italiani su dieci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La volontà degli italiani di ridurre gli sprechi si sposta anche nei ristoranti dove ben il 49 per cento di clienti si dice pronto a chiedere la "doggy bag" per portarsi via gli avanzi, con una percentuale che nei giovani sale addirittura al 58 per cento. L'idea che occorre evitare sprechi – notano Coldiretti/Censis – con positivi effetti sul risparmio nella spesa, è diventata dunque più forte del senso di vergogna che sino ad oggi limitava il ricorso a questa pratica peraltro molto diffusa nel mondo anglosassone. Il 41 per cento degli italiani dichiara poi di coltivare frutta, verdura, erbe aromatiche in casa sul balcone, negli orti urbani o in piccoli orti di proprietà secondo Coldiretti/Censis, con una spinta che viene soprattutto dai più giovani e dagli anziani. Ma le strategie di consumo etico si applicano soprattutto al momento di fare la spesa, con l'81 per cento degli italiani che ha preso l'abitudine di fare una lista ponderata degli acquisti da effettuare – spiegano Coldiretti/Censis – per mettere sotto controllo le spese d'impulso, evitando di farsi guidare troppo dalla molteplicità di stimoli che sono attivati nei punti vendita. Tra gli scaffali il 92 per cento degli italiani è attento a controllare la data di scadenza per acquistare solo cibo da consumare nel breve periodo. (segue) (Com)