Agroalimentare: Coldiretti su Giornata sprechi, avanzi in cucina per sei italiani su dieci (3)

- Quasi sette italiani su dieci (69 per cento) cercano regolarmente prodotti a chilometro zero e il 50 per cento effettua acquisti nei mercati dei contadini con l'obiettivo di sostenere le realtà locali, ridurre l'impatto ambientale dei lunghi trasporti e garantirsi prodotti più freschi che durano di più e tagliano quindi gli sprechi. Un impegno sostenuto dalla Coldiretti con la realizzazione la più estesa rete di vendita diretta nel mondo con 15mila agricoltori aderenti in quasi 1200 mercati di Campagna Amica lungo la Penisola dove hanno fatto la spesa durante l'anno 20 milioni di italiani. Si tratta di comportamenti che, sotto la spinta dell'inflazione, hanno fatto scendere del 12 per cento lo spreco alimentare nelle case degli italiani rispetto all'anno precedente anche se – conclude la Coldiretti - rimane tuttavia su un valore pari complessivamente di 6,5 miliardi di euro secondo Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability In base ai nuovi dati che si riferiscono al mese di gennaio 2023, gli italiani gettano in media 524,1 grammi a testa di cibo nel bidone alla settimana di cibo contro i 595,3 grammi dello scorso anno, ovvero 27,3 chili all'anno. (Com)