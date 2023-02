Autonomia: Cattaneo (FI), contributo di Forza Italia è stato determinante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione in Cdm "segna l'avvio di un percorso che vedrà il Parlamento protagonista nel migliorare il testo. L'obiettivo è creare una cornice che consenta ai governi del territorio di dare risposte efficaci ai cittadini e offrire loro servizi migliori, a cominciare dalla sanità. Per rendere possibile tutto questo, è stato determinante il contributo di Forza Italia. Grazie a noi, i livelli essenziali delle prestazioni sono il punto di partenza per arrivare all'Autonomia. Abbiamo introdotto il fondo di perequazione e ottenuto che venisse tolto ogni riferimento alla spesa storica". Lo sottolinea in una intervista al Giornale il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, che poi sul governo osserva: "Il bilancio è positivo. I dati oggettivi dicono che quella mancanza di affidabilità e di credibilità di cui ci accusava la sinistra erano tutte balle. E noi di Forza Italia siamo un po' la polizza assicurativa per il buon funzionamento dell'esecutivo. Penso all'autorevolezza internazionale, Forza Italia è protagonista da anni nel Ppe e nelle istituzioni europee, ed è una garanzia. E poi ricordiamo che Silvio Berlusconi è il leader dell'occidente che ha partecipato a più G8 e summit internazionali, che ha parlato al Congresso americano e che ha unito Usa e Russia a Pratica di Mare", conclude. (Rin)