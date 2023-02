Cospito: Foti (Fd'I), da Pd contraddizione macroscopica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polemiche nate "per coprire l'evidenza una propria contraddizione macroscopica proprio sul caso Cospito. A fronte del capogruppo del Partito democratico che ha affermato alla Camera di non aver mai messo in dubbio l'applicazione del 41 bis a Cospito, vi erano delle posizioni del giorno prima sia dell'ex ministro Orlando sia del vicesegretario del Pd Provenzano che andavano esattamente nel senso opposto, cioè chiedevano la revoca del 41 bis a Cospito". Lo evidenzia il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, intervenendo questa mattina a Sabato Anch'io su Radiouno.(Rin)