Usa-Corea del Sud: Blinken, disposti a difendere Seul con ogni mezzo

- Gli Stati Uniti ribadiscono il loro impegno a difendere la Corea del Sud, utilizzando la propria capacità di difesa nucleare, convenzionale e missilistica. Lo ha detto il segretario di stato Usa Antony Blinken nella conferenza stampa testa ieri a seguito del bilaterale a Washington con il ministro degli Esteri sudcoreano Park Jin. “Siamo impegnati a difendere la Repubblica di Corea utilizzando l'intera gamma delle nostre capacità: capacità di difesa nucleare, convenzionale e missilistica. Quindi non dovrebbero esserci dubbi nella mente di nessuno, a cominciare da Pyongyang, sul nostro impegno a difendere i nostri alleati, i nostri partner, i nostri amici e ad estendere la deterrenza”, ha detto Blinken, secondo quanto riferisce il Dipartimento di Stato. “I programmi nucleari e missilistici della Corea del Nord rappresentano una minaccia diretta e seria non solo per la Corea, ma anche per la pace e la sicurezza internazionali”, ha detto per parte sua il ministro sudcoreano Park Jin. La Corea del Nord ha condotto più di 90 test missilistici nel solo 2022, mentre ha lanciato 69 missili balistici segnando un nuovo record per missili lanciati in un solo anno. Il suo precedente record annuale era di 25. (Was)