Yemen: Houthi impongono tasse e restrizioni a chi viaggia all'estero

- Il gruppo sciita filo-iraniano Houthi nello Yemen ha inasprito le restrizioni sui civili che viaggiano per lavorare all'estero, costringendoli a pagare tasse extra e a registrare i dati dei parenti prima della partenza. Secondo il quotidiano panarabo “Asharq al Awsat”, edito a Londra e di proprietà saudita, il nuovo pacchetto di misure prevede il pagamento di 5.500 riyal yemeniti (circa 20 euro) per passeggero, inclusi 2.000 riyal da versare al ministero degli Espatriati e 3.500 euro per "tasse per il riscontro di documenti penali". La milizia accompagna queste somme a modulo dati contenente informazioni dettagliate sulle famiglie dei viaggiatori, che peraltro devono attendere giorni per completare le loro procedure. Non solo. Le milizie sciite al potere nel nord dello Yemen, secondo le fonti del quotidiano arabo, non permettono di partire a chi sfoggia un taglio di capelli troppo “occidentale”, o comunque- “non adatto alle specifiche Houthi”. (segue) (Res)