Yemen: Houthi impongono tasse e restrizioni a chi viaggia all'estero (2)

- La guerra civile in Yemen è in corso dal settembre 2014. A seguito dell’occupazione del nord del Paese, compresa la capitale Sanaa, da parte dei miliziani filo-iraniani Houthi, il governo riconosciuto dalla comunità internazionale ha chiesto l’intervento dei Paesi del Golfo, in particolare Arabia Saudita ed Emirati, che nell’aprile del 2015 hanno formato una coalizione militare per sostenere le forze governative nel conflitto. Il 2 ottobre 2022, il cessate il fuoco mediato dalle Nazioni Unite, entrato in vigore per la prima volta il 2 aprile 2022, non è stato rinnovato. Gli inviati delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti, Hans Grundberg e Tim Lenderking, stanno conducendo da tempo sforzi coordinati per rilanciare il processo di pace in Yemen e incoraggiare il governo riconosciuto a livello internazionale e le milizie di ribelli sciiti Houthi a ripristinare la tregua nel Paese, in modo da avviare un percorso verso una soluzione politica al conflitto. (Res)