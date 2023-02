Ue: Damiani (FI), non possiamo permettere che il peso dell'aumento dei tassi ricada totalmente sui cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo del denaro sale ancora per effetto dell'aumento dei tassi di interesse di 0,50 punti deciso dalla Banca centrale europea (Bce). Un incremento annunciato anche per il mese di marzo. "Già a fine anno avevamo lanciato l'allarme per le ripercussioni negative di questi aumenti sui mutui di milioni di famiglie e imprese", dichiara il senatore Dario Damiani, capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio. "Non possiamo permettere che il peso degli aumenti ricada totalmente sui cittadini. A causa della pandemia - prosegue Damiani - le imprese hanno dovuto accendere mutui, quasi sempre a tasso variabile, le cui rate sono diventate oggi insostenibili ed erodono liquidità. È quindi necessario ipotizzare qualche tipo di intervento da parte del governo, nella forma per esempio di un fondo che ristori famiglie e imprese del differenziale tra il tasso variabile e il fisso. Un aiuto concreto è più che mai necessario in questa fase segnata ancora dall'incertezza" conclude Damiani.(Rin)