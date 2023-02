Cospito: sottosegretario Montaruli, studenti non si facciano strumentalizzare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "So bene che la maggioranza degli studenti è responsabile ed è rimasta consapevolmente fuori da questa assurda vicenda e questo è ciò su cui dobbiamo confidare per il futuro. Significa che la popolazione studentesca nel complesso ha preso atto della delicatezza del momento e che sa da che parte stare. Sono dalla parte giusta". È quanto ha dichiarato in un'intervista al "Tempo" Augusta Montaruli, sottosegretario all'Università e alla ricerca, commentando i fatti accaduti ieri a Roma, alla Facoltà di Lettere della Sapienza, dove sono comparsi manifesti a difesa dell'anarchico Alfredo Cospito che rappresentano "un attacco violento non soltanto al governo, ma alle istituzioni nel loro complesso, università compresa". Di fronte a un quadro che richiede "unità e responsabilità", agli studenti il sottosegretario al Mur ha voluto rivolgere un appello: "Non fatevi usare contro lo Stato, perché l'attacco che qualcuno sta lanciando al 41bis in realtà è proprio un attacco allo Stato". (Com)