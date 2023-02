Centrosinistra: Speranza, serve "scatto" per disegnare un orizzonte di alternativa alla destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in atto una rottura molto profonda tra una parte dell'elettorato e i partiti del centrosinistra, per questo occorre "uno scatto", costruire qualcosa di profondamente nuovo che sappia disegnare un orizzonte di alternativa alla destra italiana. Lo ha dichiarato il leader di Articolo Uno, Roberto Speranza, nella sua relazione introduttiva dell'Assemblea nazionale del partito. "L'identità è essenziale per dare un messaggio al Paese, e la discussione che abbiamo svolto dentro il comitato costituente è stata lunga e proficua e i suoi esiti soddisfacenti. Un documento non basta, se c'è frattura e sfiducia, ma il documento a cui abbiamo lavorato ci consente di fare passo in avanti molto importante sul piano dell'identità", ha aggiunto. (Rin)