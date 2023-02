Ucraina: premier del Portogallo Costa annuncia l’invio di carri armati Leopard al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Portogallo invierà all’Ucraina carri armati Leopard 2. Lo ha dichiarato il premier portoghese, Antonio Costa, parlando all’agenzia di stampa “Lusa” al termine di una visita alla missione militare portoghese nella Repubblica Centrafricana. Il dettaglio di quanti mezzi verranno forniti a Kiev “sarà annunciato al momento giusto”, ha precisato Costa, per il quale l’invio di Leopard all’Ucraina non ridurrà le capacità militari del suo Paese. In base alle informazioni messe a disposizione dal capo di Stato maggiore portoghese, Antonio Silva Ribeiro, Lisbona conta 37 carri armati Leopard 2. Tuttavia, molti necessitano di riparazioni, ragione per la quale il Portogallo sta negoziando con la Germania – Paese di fabbricazione dei veicoli – l’invio di parti di ricambio. Costa ha aggiunto di sperare che la fornitura dei mezzi all’Ucraina possa perfezionarsi entro la fine di marzo. (Spm)