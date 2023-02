Sanità: Calandrini (Fd'I), Giornata mondiale contro il cancro ci fa capire quanto importante sia la ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata mondiale contro il cancro "sia da monito per ricordarci quanto sia doveroso investire sulla Sanità e sulla ricerca. Esprimo vicinanza a tutti coloro che si trovano a combattere contro questa terribile malattia mentre il mio più sentito grazie va a tutti quei medici e professionisti che curano e assistono i pazienti e ai ricercatori, che spendono la loro vita per trasformare questa piaga in una malattia dalla quale, sempre più, si può guarire". Lo dichiara in una nota il senatore Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio. (Rin)