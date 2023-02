Difesa: sottosegretario Perego visita missione europea a Mogadiscio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di stato per la Difesa, Matteo Perego di Cremnago, si trova a Mogadiscio, in Somalia, dove ha fatto visita alla missione europea Eutm. “A Mogadiscio che ospita da 10 anni la missione europea Eutm Somalia, un impegno efficace dell’Italia con le sue Forse armate per sostenere la stabilizzazione del paese e a rispondere alle esigenze della popolazione somala”, ha scritto il sottosegretario in un tweet.(Res)