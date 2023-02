Lombardia 2023: Ronzulli (FI), ci aspettiamo grande risultato, oltre a conferma di Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le elezioni regionali in Lombardia "noi ci aspettiamo onestamente un grande risultato, oltre alla conferma del presidente (Attilio) Fontana che ha ben lavorato, di tutta la sua giunta e del lavoro di tutto il centrodestra in Lombardia, quindi una conferma da parte dei cittadini lombardi". Lo ha affermato Licia Ronzulli, capogruppo al Senato di Forza Italia, a margine dell'evento "Forza Italia, Forza di Governo" in corso oggi a Palazzo Lombardia a Milano, e che vede ospiti i ministri di Forza Italia. "Da lì poi inizierà un percorso di altri cinque anni che, come spiegava giustamente Fontana, sarà un percorso assolutamente condiviso tra tutte le forze politiche", ha aggiunto Ronzulli.(Rem)