Regionali: Tajani, centrodestra vincerà in Lombardia e in Lazio

- "Io sono convinto che il centrodestra vincerà sia le elezioni in Lombardia che nel Lazio". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell'evento "Forza Italia, Forza di Governo", in corso a Palazzo Lombardia, a Milano. "In Lombardia - ha proseguito - per continuare l'azione di buon governo con una presenza forte di Forza Italia in Regione, il discorso vale all'opposto nel Lazio. Dobbiamo cambiare il governo regionale che non ha ottenuto buoni risultati per puntare ad un governo di centrodestra dove Forza Italia dovrà giocar anche qui il ruolo di essere punto di riferimento. Siamo convinti di poter vincere in entrambe le regioni con un ottimo risultato per Forza Italia", ha aggiunto.(Rem)