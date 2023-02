Ucraina: Odessa e parti della regione senza elettricità dopo avaria in una sottostazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Odessa e parti della regione di cui è capoluogo sono rimaste senza elettricità a causa di un’avaria in una sottostazione. Lo ha reso noto l’ufficio stampa dell’azienda che gestisce la rete elettrica locale, Dtek. “Nella mattina del 4 febbraio c’è stata la seconda avaria delle ultime 24 ore nella sottostazione di Npc Ukrenergo. In conseguenza di ciò, Odessa e parti della regione sono temporaneamente senza energia elettrica”, si legge nel comunicato. I tecnici sono all’opera per ripristinare le forniture. (Kiu)