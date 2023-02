Cile: salito a 13 numero vittime incendi forestali nel centro-sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- E’ salito a 13 il numero dei morti negli incendi forestali in corso nel centro-sud del Cile. Di queste, riferisce il Servizio nazionale di prevenzione e risposta alle catastrofi (Senapred), undici sono morte a Santa Juana, nella regione di Bio Bio, due a Galvarino, nella regione di Araucania. In quest’ultimo caso di tratta di un un pilota boliviano e un meccanico cileno, che si trovavano a bordo di un piccolo aereo per sedare le fiamme. Altre 22 persone sono rimaste ferite, di cui otto in modo grave, mentre 771 persone sono sfollate. Secondo il Senapred sono stati registrati 204 incendi boschivi, di cui 56 controllati e 148 ancora in corso. Per il momento sono state decretate allerte rosse per le regioni di Nuble, Bio Bio e Araucania. Gli incendi, in corso dalla notte di mercoledì, hanno finora consumato oltre 7mila ettari di superficie.(Abu)