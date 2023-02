Business news: Francia, nel 2023 costi energia a +84 per cento senza aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza gli aiuti del governo i costi energetici in Francia potrebbero aumentare fino ad arrivare al +84 per cento nel corso del 2023. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). I settori dell'industria e dell'agricoltura sarebbero i piú colpiti con rincari anche del 92 per cento. Nel 2022 la media dell'aumento è stata del 21 per cento per le aziende. In merito alle ripercussioni sull'inflazione, l'istituto non ha ritenuto opportuno rilasciare ancora delle previsioni. (Frp)