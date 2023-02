Business news: Spagna, fondo britannico Tci aumenta partecipazione in Ferrovial al 6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo britannico The Children's Investment Fund (Tci) ha aumentato ancora una volta la sua partecipazione nell'azienda di infrastrutture spagnola Ferrovial, portando la sua quota dal 5,52 per cento al 6,01 per cento, da quando è diventato azionista nel maggio 2019. Il pacchetto azionario consiste in 47,7 milioni di azioni della società attraverso strumenti finanziari, in questo caso equity swap con scadenza tra il 2023 e il 2025. Ai prezzi di mercato attuali, la sua partecipazione è valutata 1,3 miliardi di euro, sulla base del prezzo dell'azione Ferrovial di 27 euro. In questo modo è il terzo maggior azionista, dietro solo al presidente, Rafael del Pino (20,4 per cento), a María del Pino (8,2 per cento), Leopoldo del Pino (4,1 per cento), BlackRock (3,18 per cento) e Lazard (3 per cento). (Spm)