Business news: Spagna, nel 2022 per CaixaBank utile di 3,1 miliardi di euro

- CaixaBank ha chiuso il 2022 con un utile di 3,1 miliardi di euro, il 39,8 per cento in meno rispetto ai 5,2 miliardi ottenuti l'anno precedente. Questo calo, tuttavia, si spiega con gli effetti contabili straordinari associati alla fusione con Bankia. L'utile lordo è aumentato del 12,8 per cento a 11,5 miliardi di euro, sostenuto da un aumento del 15,7 per cento del margine di interesse a 6,9 miliardi di euro. I ricavi sono aumentati del 13,2 per cento a 11,9 miliardi di euro. Grazie ai buoni risultati, l'istituto di credito spagnolo CaixaBank ha annunciato che il prossimo aprile pagherà un dividendo in contanti di 0,23 euro lordi per azione, distribuendo in totale circa 1,7 miliardi di euro ai suoi azionisti. (Spm)