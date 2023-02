Business news: Repubblica Ceca, Banca centrale prevede deficit del 4,5 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale della Repubblica Ceca (Cnb) prevede un rapporto deficit-Pil al 4,5 per cento nel 2023. Lo ha reso noto l’istituto. La previsione aggiornata è in peggioramento rispetto a quella fatta a dicembre, che pronosticava un deficit al 3,8 per cento del Pil. Nel 2022 il rapporto deficit-Pil nella Repubblica Ceca si è attestato al 3,9 per cento. Per quanto riguarda il debito pubblico, la Cnb prevede che quest’anno raggiungerà il 44,1 per cento del Pil, mentre in autunno si attendeva il 42 per cento. Nel 2024, la Banca centrale prevede che il debito raggiungerà il 44,8 per cento. (Vap)