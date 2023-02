Sardegna: Solinas, da Finanziaria risorse importanti per lavori pubblici e infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo messo in campo risorse importanti per la Sardegna proseguendo sulla strada già tracciata da tempo, a conferma degli impegni presi sulle opere pubbliche della nostra Isola, per migliorare la viabilità interna, per la difesa dei territori più fragili dal dissesto idrogeologico, per l’edilizia residenziale pubblica e per rafforzare la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture a servizio delle città e delle attività produttive”. Lo dichiara il Presidente della Regione, Christian Solinas, in merito all’insieme delle misure previste nell’ambito dei lavori pubblici e inserite nella legge Finanziaria appena approvata. In particolare sullo stanziamento di 27 milioni di euro per l’Agenzia per l’edilizia residenziale pubblica (Area), 9 milioni l’anno nel triennio, il Presidente sottolinea: “L’intervento rappresenta una risposta concreta a favore delle fasce più deboli della popolazione. Queste risorse consentiranno di evitare l’aumento dei canoni di locazione a carico degli assegnatari. Parliamo di un settore a elevato impatto sociale sul quale abbiamo operato una scelta di equità a sostegno delle famiglie più svantaggiate”. (segue) (Rsc)