Sardegna: Solinas, da Finanziaria risorse importanti per lavori pubblici e infrastrutture (2)

- Risorse anche per il patrimonio edilizio pubblico, a cui sono stati destinati 40 milioni di euro per l’efficientamento energetico degli edifici e per gli impianti di illuminazione, oltre allo stanziamento di 2,2 milioni per la realizzazione del fascicolo elettronico degli edifici pubblici.Un capitolo importante è dedicato anche alla mitigazione del dissesto idrogeologico a cui vanno 149 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione delle opere: “Un impegno – dichiara l’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu – che ribadisce ancora una volta la nostra attenzione su un tema da cui dipendono la sicurezza dei cittadini e la conservazione del nostro territorio. I mutamenti climatici in corso stanno determinando un aumento delle aree esposte a rischio frane e rischio alluvioni”. Sul fronte idrico, invece, la Finanziaria mette in campo 12 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza e di messa a norma dei piccoli invasi, 7,5 milioni per l’emergenza idrica e 10,5 milioni per le opere idrauliche. (segue) (Rsc)