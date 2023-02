Sardegna: Solinas, da Finanziaria risorse importanti per lavori pubblici e infrastrutture (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Potranno essere realizzati interventi attesi da tempo. I Comuni di Barisardo, Ploaghe, Baunei e Dorgali – precisa l’assessore Saiu – disporranno di 7,5 milioni di euro nel triennio destinati a Opere e infrastrutture della Sardegna per la realizzazione di serbatoi di accumulo dell’acqua a uso potabile e per l’adeguamento della rete di distribuzione. E poi ci sono le opere che serviranno alle dighe di Monti Nieddu e Cumbidanovu, in questo secondo caso con il il collegamento all’impianto di Su Tuvu, a Nuoro, e la realizzazione della rete di distribuzione a valle. Un progetto che seguo da tempo e che sono deciso a portare avanti”. “Nella Finanziaria – aggiunge l’assessore Saiu – abbiamo stanziato risorse per completare quel programma di spesa che si è rivelato efficiente per la messa in sicurezza di ponti e viadotti 3,5 milioni di euro nel triennio che si aggiungono ai 6 milioni già previsti nella Legge Omnibus. Abbiamo previsto inoltre risorse dedicate alla viabilità provinciale (8 milioni di euro), alla viabilità locale (10 milioni) e alla progettazione della viabilità secondaria (6 milioni). Strumenti che abbiamo in animo di rendere ancora più capienti dal punto di vista finanziario dando la possibilità ai Comuni e alle Province di migliorare la viabilità e i collegamenti fra i territori e garantire quei servizi che sono essenziali per i cittadini”, conclude l’assessore. (Rsc)