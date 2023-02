Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessora alla Scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, interviene al Convegno "Senzatomica Revolution Talks: io disarmo il futuro". Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, Via Pietro De Coubertin 10, Roma (ore 10)LAZIO 2023- Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D’Amato, parteciperà alla conferenza stampa con la presenza di importanti rappresentanti della Sinistra e dei Verdi, Angelo Bonelli, Massimiliano Smeriglio, Filiberto Zaratti, Francesca Ghirra e i candidati alle imminenti elezioni regionali del Lazio, Simona Saraceno e Claudio Marotta. Zona democratica libera, via Massa di San Giuliano 337, Roma (ore 11:30)- Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, parteciperà alla tavola rotonda organizzata da Coldiretti Lazio dal titolo: "Il Made in Italy non ha grilli per la testa". Istituto tecnico agrario Emilio Sereni, via Prenestina 1395, Roma (ore 11)- Evento organizzato dall'onorevole Luciano Ciocchetti, insieme al consigliere regionale Massimiliano Maselli e alla candidata alle elezioni regionali Edy Palazzi, dal titolo "Salviamo la sanità del Lazio". Interverranno il ministro della Salute, Orazio Schillaci e il deputato di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo. Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, Roma (ore 11)- Incontro dal titolo: “Il futuro della sanità nel Lazio”. Parteciperanno all’evento, tra gli altri, i rappresentanti della Lega Salvini Premier Claudio Durigon, coordinatore regionale, l'europarlamentare Simona Baldassarre, il candidato al Consiglio regionale Tony Bruognolo, e il consigliere capogruppo della Lega Salvini Premier in Campidoglio Fabrizio Santori. Sede di Lega Salvini premier, via delle Botteghe Oscure 54, Roma (ore 10:30) (segue) (Rer)