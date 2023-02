Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- VARIE- Corteo a sostegno di Alfredo Cospito. Partenza da Piazza Vittorio, a Roma (ore 15)- Tavola rotonda organizzata da Coldiretti Lazio: "Il Made in Italy non ha grilli per la testa", per parlare di cibo sintetico e farina di insetti, ma anche dei cambiamenti climatici e delle loro ripercussioni sulla produzione agricola, decisamente in calo, con tutti i rischi che ne conseguono per le aziende agricole, che rischiano di chiudere anche per l'aumento dei costi energetici e la carenza di manodopera. All'incontro prederanno parte il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, insieme al candidato alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca e al vice presidente di Coldiretti, David Granieri, e il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco. Istituto tecnico agrario Emilio Sereni, via Prenestina 1395, Roma (ore 11)- Manifestazione dell’Unione sindacale di base in 25 città italiane, compresa la Capitale, per la campagna "Uniti per il Reddito", per dire no all'abolizione del reddito di cittadinanza e per opporsi all'attacco del governo Meloni ai settori popolari del paese. Piazza dei Mirti, Roma (ore 14:30) (Rer)