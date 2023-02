Sud Sudan: Papa Francesco giunto in cattedrale a Giuba per incontro con vescovi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco è giunto alla Cattedrale di S. Teresa di Giuba, in Sud Sudan, per l'incontro con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate ed i seminaristi. Al suo arrivo, il Papa è stato accolto dall'arcivescovo di Giuba, monsignor Stephen Ameyu Martin Mulla, e dal parroco che gli ha porto la croce e l'acqua benedetta. Fuori dalla cattedrale una folla di fedeli fuori ha salutato il Pontefice mentre tre bimbi in abito bianco gli hanno consegnato dei fiori. Francesco ha percorso la navata centrale per raggiungere l'altare dando inizio all’incontro proseguirà con il canto d'ingresso e il saluto del presidente della Conferenza Episcopale del Sudan, monsignor Yunan Tombe Trille Kuku Andali, vescovo di El Obeid. Un sacerdote ed una suora racconteranno le loro testimonianze e poi il Papa pronuncerà il suo discorso. (Civ)