Sud Sudan: Papa Francesco ai vescovi, non inseguire prestigio religioso e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, durante l’incontro con i vescovi e i sacerdoti a Giuba, ha invitato i presenti a “scendere per mettersi in mezzo al popolo, ‘farsi ponti’ che lo collegano a Dio”, ha sottolineato il Pontefice. “Ai Pastori – ha ricordato Bergoglio – è richiesto di sviluppare proprio quest’arte di ‘camminare in mezzo’: in mezzo alle sofferenze e alle lacrime, in mezzo alla fame di Dio e alla sete di amore dei fratelli e delle sorelle. Il nostro primo dovere non è quello di essere una Chiesa perfettamente organizzata, ma una Chiesa che, in nome di Cristo, sta in mezzo alla vita sofferta del popolo e si sporca le mani per la gente”. Il Papa ha poi ammonito: “Mai dobbiamo esercitare il ministero inseguendo il prestigio religioso e sociale, ma camminando in mezzo e insieme, imparando ad ascoltare e a dialogare, collaborando tra noi ministri e con i laici. Ecco, vorrei ripetere questa parola importante: insieme. Vescovi e preti, preti e diaconi, pastori e seminaristi, ministri ordinati e religiosi, sempre nutrendo rispetto per la meravigliosa specificità della vita religiosa: cerchiamo di vincere tra di noi la tentazione dell’individualismo, degli interessi di parte”. (Civ)