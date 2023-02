Germania: procuratore generale, nessuna prova di un sabotaggio russo del Nord Stream

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania al momento non ha prove che la Russia sia responsabile del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2. E’ quanto ha dichiarato il procuratore generale tedesco, Peter Frank, intervistato dal quotidiano “Welt am Sonntag”. “Al momento non possiamo provarlo. Le indagini sono ancora in corso”, ha affermato. A fine settembre 2022 sono state scoperte quattro perdite dai due gasdotti dopo che sono avvenute esplosioni nei pressi dell’isola di Bornholm, parte del territorio della Danimarca. Il sito in cui sono avvenute le esplosioni si trova però nella zona economica esclusiva di Danimarca e Svezia, in acque internazionali. Le autorità di Stoccolma hanno determinato già a novembre che si trattasse di un episodio di sabotaggio ma non hanno indicato un responsabile. Frank ha spiegato che Berlino è “in contatto” con gli investigatori svedesi, sebbene i due Paesi stiano conducendo inchieste separate sul caso. (Geb)