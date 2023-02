Israele: oggi nuova manifestazione contro riforma giudiziaria governo Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste contro il governo di destra di Benjamin Netanyahu e il suo piano per indebolire la magistratura israeliana riprenderanno stasera in diverse località del Paese, tra cui Tel Aviv, Haifa, Gerusalemme e Be'er Sheva. La manifestazione principale, riferisce la stampa dello Stato ebraico, si svolgerà vicino al complesso governativo in via Kaplan, nel centro di Tel Aviv, mentre una protesta secondaria, guidata dal Movimento per un governo di qualità, si terrà nella piazza HaBima, sempre a Tel Aviv. Gli organizzatori della manifestazione principale hanno affermato in una dichiarazione che "è già chiaro a tutte le famiglie israeliane che non ci sono riforme. C'è un tentativo di colpo di stato che trasformerà Israele in una dittatura di Netanyahu, farà crollare l'economia e danneggerà la sicurezza dello Stato". (segue) (Res)