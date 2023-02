Israele: oggi nuova manifestazione contro riforma giudiziaria governo Netanyahu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Israele - prosegue la dichiarazione degli organizzazioni della manifestazione - è a un passo dal diventare una dittatura senza possibilità di ritorno. Come ha chiarito il presidente (francese) Macron a Netanyahu, se il suo piano malvagio andrà in porto, Israele cesserà di essere una democrazia. Stiamo combattendo per la nostra casa, per il valori della Dichiarazione di indipendenza di Israele. Chiunque abbia a cuore Israele deve uscire e manifestare. Come in tutte le guerre di Israele, il popolo sconfiggerà i dittatori che lo minacciano". La scorsa settimana, circa 60.000 persone si sono mobilitate in tutto Israele contro il governo guidato da Netanyahu e, in particolare, contro il piano del ministro della Giustizia, Yariv Levin, di adottare una riforma che consentirebbe alla Knesset, il parlamento, di annullare le decisioni della Corte Suprema con una maggioranza molto risicata di 61 voti tra i 120 seggi del parlamento, decisione che, secondo i critici, minerebbe drammaticamente le istituzioni democratiche del Paese.