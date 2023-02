Russia: presidente Consiglio federale, legislatori europei puniscano chi dà fuoco al Corano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è preoccupata dagli episodi, verificatisi in Nord Europa, in cui è stato dato deliberatamente fuoco a copie del Corano e chiede ai legislatori europei di intervenire. Lo ha detto la presidente del Consiglio federale russo, Valentina Matviyenko, in un messaggio su Telegram. “I senatori russi fanno appello ai legislatori europei affinché condannino le azioni degli estremisti come manifestazioni di intolleranza religiosa e adottino misure per la tutela della libertà religiosa dei musulmani e dei rappresentanti di altre religioni”, ha scritto Matviyenko. A gennaio, l’attivista di estrema destra danese Rasmus Paludan ha dato fuoco a copie del Corano sia in Danimarca, sia in Svezia, in segno di protesta contro la Turchia. Un evento analogo è avvenuto a opera di un altro attivista dell’estrema destra dei Paesi Bassi, Edwin Wagensveld, che ha bruciato pagine del testo sacro davanti al Parlamento dell’Aja. (Rum)