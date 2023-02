Usa: assistente segretario di stato in Colombia dal 6 all'8 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assistente del segretario di Stato per i conflitti e le operazioni di stabilizzazione, Anne Witkowsky, si recherà a Bogotá e Cali, in Colombia, dal 6 all'8 febbraio per discutere con le controparti colombiane, gruppi di comunità e le organizzazioni della società civile dell’accordo di pace del 2016. Lo riferisce una nota del Dipartimento di stato. A Bogotá, Witkowsky incontrerà alti funzionari del governo colombiano per riaffermare il sostegno degli Stati Uniti alla pace e alla sicurezza della Colombia.(Was)