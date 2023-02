Sanità: Meloni, abbraccio a chi lotta contro il cancro, grazie a chi è al fianco di chi soffre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Giornata mondiale contro il cancro, “l'abbraccio va a chi sta lottando per vincere un'importante battaglia della vita. Un grazie a chi è sempre al fianco di chi soffre e a chi ogni giorno si dedica allo studio e alla ricerca di terapie all'avanguardia”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Giornata, aggiunge, “che cade in un momento molto significativo, con l'approvazione del Piano Oncologico Nazionale in Conferenza Stato-Regioni e della mozione bipartisan su prevenzione e cura del cancro alla Camera. Passi concreti per poter arrivare a diagnosi sempre più precoci e tempestive”.(Rin)