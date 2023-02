© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo sulle Alpi a tratti nuvoloso, altrove sereno o poco nuvoloso per il passaggio di nubi stratificate in quota, più marcato fino al mattino. Precipitazioni assenti, salvo deboli nevicate sui rilievi più settentrionali di confine, in particolare tra notte e metà giornata. Temperature in risalita, localmente forte, per effetti di foehn. In pianura minime tra 2°C e 10°C, massime tra 12°C e 20°C. (Rem)