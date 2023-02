Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.VARIEIl candidato del centrosinistra e M5S Pierfrancesco Majorino è al mercato di Piazzale Corvetto (ore 9)Manifestazione "Forza Italia, Forza di governo" promosso dalla coordinatrice regionale della Lombardia e presidente del gruppo di Forza Italia a palazzo Madama, Licia Ronzulli. All'incontro oltre al presidente Silvio Berlusconi intervengono, tra gli altri: il vicepremier e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, il ministro per le riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini, il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.Palazzo Lombardia, auditorium Giovanni Testori, Piazza Città di Lombardia (ore 10)La candidata alla presidenza della Regione Lombardia Letizia Moratti interviene al convegno" Reinventare la scuola lombarda! sala consiliareComune di Basiglio, sala consiliare (ore 10)Il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, compie un sopralluogo tecnico presso la Caserma Montellovia Francesco Caracciolo, 29 (ore 11)Il candidato alla presidenza di Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino partecipa all’evento “Il coraggio di cambiare con le nostre candidate e i nostri candidati della Città Metropolitana di Milano” con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.Teatro MTM Litta in Corso Magenta, 24 (ore 11)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, prende parte al terzo evento della Confraternita marineristica.Sede dell'Associazione Pies d'Oro, Stazione di P.ta Vittoria (ore 12:30)Il candidato del centrosinistra e M5S Pierfrancesco Majorino visita il Villaggio della madre e del fanciullo.Via Goya,60 (ore 12:30)Il candidato del centrosinistra e M5S Pierfrancesco Majorino visita Libertà EgualeLibertà Eguale,Via Archimede, 13 (ore 14)Presidio degli anarchici in solidarietà di Alfredo CospitoCarcere di Opera, Via Camporgnago, 40 (ore 14:30)Tavola rotonda del 29° Congresso Assiom Forex, “Inflazione, aumento dei tassi, rischio recessione: priorità allo sviluppo economico per favorire il ritorno della fiducia sui mercati”, organizzata dall’agenzia economico finanziaria del Gruppo 24 ORE Il Sole 24 Ore Radiocor, e moderata dal direttore Fabio Tamburini. Dopo il primo discorso dell’anno del Governatore della Banca D’Italia, Ignazio Visco, La tavola rotonda si apre con l'intervista del direttore a Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria, e sarà seguita da un dibattito a cui interviene, tra gli altri, Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco BPMCentro Congressi MiCo - Fiera Milano, Via Gattamelata, 13 (ore 14:30)Evento organizzato dal Movimento Cinque Stelle Lombardia “Dove sta andando la giustizia italiana?”. Introduce e modera il dibattito il giornalista Gianni Barbacetto. Intervengono il magistrato Piercamillo Davigo, la deputata Avv. Valentina D’Orso e il direttore de “Il Fatto Quotidiano” Marco Travaglio.Fondazione delle Stelline, Corso Magenta, 61 (ore 15)Il candidato del centrosinistra e M5S Pierfrancesco Majorino interviene al Flash mob sulle Lista d’attesaPalazzo Pirelli, Via Fabio Filzi, 22 (ore 15:30)La candidata alla presidenza della Regione Lombardia Letizia Moratti è presente al gazebo dei suoi sostenitoripiazza San Vittore, Rho/ Mi (ore 15:30)Incontro Opera d'arte e opera sociale: la Bellezza è rinascita. Partecipano Vittorio Sgarbi e Davide Damiano, rispettivamente capolista e candidato a Milano nella Lista Noi Moderati – Rinascimento Sgarbi.Largo Corsia dei Servi, 4 (ore 16:30)Il candidato del centrosinistra e M5S Pierfrancesco Majorino Visita l’ospedale di Desio per un incontro con Rsu e lavoratori,Via Fratelli Cervi, 25 Desio (ore 16:30)La candidata alla presidenza della Regione Lombardia Letizia Moratti interviene a un convegno sul tema della sanitàVilla Burba Cornaggia Medici, corso Europa, Rho (ore 16:30)La candidata alla presidenza della Regione Lombardia Letizia Moratti interviene a un incontro con associazioni sportive e culturalilargo Angelo Favini Lainate(ore 18:30)Il segretario di Azione Carlo Calenda è a un incontro elettorale a Lumezzane (BS), dove incontra i candidati del Terzo Polo. Insieme a lui sono presenti anche la portavoce di Azione Mariastella Gelmini e l'onorevole Fabrizio Benzoni.Teatro Odeon, Via Marconi, 5 Lumezzane/Bs (ore 18:30) (Rem)