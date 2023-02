Agroalimentare: Coldiretti su Giornata sprechi, avanzi in cucina per sei italiani su dieci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla cucina degli avanzi alla "doggy bag" al ristorante, dal ritorno della gavetta in ufficio agli orti sul balcone, dalla lista della spesa allo sguardo attento alla data di scadenza fino al boom della spesa nei mercati contadini a chilometro zero, sono solo alcune delle strategie adottate dagli italiani per tagliare gli sprechi, aiutare l'ambiente e salvare i bilanci familiari. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Censis in occasione in occasione della Giornata nazionale di prevenzione contro gli sprechi alimentari del 5 febbraio con iniziative per tutto il weekend nei mercati di Campagna Amica in tutta Italia a partire da quello al Circo Massimo in via San Teodoro 74 a Roma. Con la crisi economica scatenata dal conflitto in Ucraina il 58 per cento degli italiani ha iniziato a cucinare pietanze utilizzando gli avanzi dei pasti precedenti, secondo Coldiretti/Censis, allargando a una fascia importante di popolazione una pratica sino ad oggi seguita da quote più ridotte di persone, coniugando la necessità di risparmiare con l'importanza etica di ridurre lo spreco. Il riutilizzo degli avanzi si sposta poi – rilevano Coldiretti/Censis – dalle mura domestiche all'ufficio, con il 52 per cento dei lavoratori che dichiara di portarsi al lavoro la gavetta con il cibo, magari preparato utilizzando quanto rimasto di pasti precedenti. (segue) (Com)