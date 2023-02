Usa: senatore repubblicano, pallone sonda cinese avvistato in Kansas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pallone sonda cinese localizzato dal Pentagono nei giorni scorsi, che sta attualmente sorvolando il territorio degli Stati Uniti, è stato avvistato nei cieli del Kansas. Lo ha scritto su Twitter il senatore repubblicano Roger Marshall, aggiungendo che il suo staff è in contatto con le autorità competenti. “Qualsiasi tentativo di spiare i nostri cittadini da parte della Cina va condannato: il presidente Joe Biden ha il dovere di proteggere la nostra sovranità, nello spazio aereo così come al confine con il Messico”, ha detto. Il velivolo è stato localizzato nei giorni scorsi, dopo aver fatto ingresso nello spazio aereo Usa in Montana, passando attraverso l’Alaska e il Canada. (Was)