Usa: vittoria in tribunale per Musk, tweet su Tesla nel 2018 non hanno danneggiato investitori

- Una giuria negli Stati Uniti ha respinto la class-action avanzata nei confronti di Elon Musk da parte di alcuni investitori, che hanno accusato il miliardario di aver “danneggiato” gli azionisti con alcuni messaggi pubblicati su Twitter nel 2018, in merito alla possibilità di privatizzare Tesla, il produttore di auto elettriche fondato proprio da Musk. La giuria, composta da nove persone, ha concluso che gli investitori non sono riusciti a provare di aver subito dei danni dal punto di vista finanziario a causa dei tweet pubblicati dal miliardario in merito all’operazione. “Sto valutando la possibilità di privatizzare Tesla: i fondi sono già garantiti, così come il sostegno degli investitori”, ha scritto Musk il 7 agosto 2018, quando era ancora presidente e amministratore delegato della società. Il miliardario ha già pagato 20 milioni di dollari per far cadere le accuse di frode avanzate in quell’occasione dalla commissione titoli e scambi (Sec). (Was)