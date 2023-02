Usa: morte di Tyre Nichols, polizia di Memphis licenzia un altro agente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Memphis, in Tennessee, ha licenziato un altro agente nel quadro del caso relativo alla morte di Tyre Nichols, il 29enne afroamericano morto in ospedale il 10 gennaio a causa delle ferite riportate durante un pestaggio ad opera di cinque poliziotti che lo hanno fermato ad un posto di blocco, tre giorni prima. La polizia ha fatto sapere in una nota di avere disposto il licenziamento a fronte di “numerose violazioni” delle politiche del dipartimento. (Was)