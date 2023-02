Business News: Regno Unito, compagnia aerea Flybe posta in amministrazione controllata, cancellati i voli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea britannica Flybe ha cessato l'attività e tutti i suoi voli di linea sono stati cancellati. Il vettore ha invitato tutti i passeggeri in possesso di una prenotazione a non recarsi in aeroporto, come riferisce l'emittente "Skynews". Flybe operava servizi di linea da Belfast, Birmingham e Heathrow verso gli aeroporti di tutto il Regno Unito e verso Amsterdam e Ginevra. In una dichiarazione pubblicata sul suo account Twitter, la compagnia aerea ha dichiarato: "Siamo tristi di annunciare che Flybe è stata posta in amministrazione controllata. David Pike e Mike Pink di Interpath sono stati nominati amministratori". (Rel)