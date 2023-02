Business News: Spagna, a gennaio inflazione +5,8 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio, l'inflazione in Spagna è cresciuta del 5,8 per cento su base annua principalmente a causa dell'aumento del prezzo dei carburanti. È quanto emerge dai dati provvisori pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (Ine) che dovranno essere confermati a metà del prossimo mese. Con l'aumento registrato nel primo mese del 2023, l'inflazione interrompe i cinque mesi consecutivi di calo del tasso su base annua e riprende la sua tendenza al rialzo. Tuttavia, il dato di gennaio è di cinque punti inferiore al picco raggiunto lo scorso luglio, quando l'inflazione era salita al 10,8 per cento, il livello più alto dal settembre 1984. Secondo l'Ine, l'aumento dell'Indice dei prezzi al consumo (Ipc) al 5,8 è dovuto principalmente all'aumento dei prezzi dei carburanti e al fatto che abbigliamento e delle calzature sono scesi meno all'inizio di quest'anno rispetto a gennaio del 2022. Al contrario, le statistiche evidenziano che i prezzi dell'elettricità sono diminuiti di più nel gennaio del 2023 rispetto all'anno precedente. (Spm)