© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Polonia è cresciuto del 4,9 per cento annuo nel 2022, a fronte di previsioni medie di crescita al 4,8 per cento da parte degli economisti. Lo ha reso noto l’Ufficio centrale di statistica (Gus). Nel 2021 l’economia polacca è cresciuta del 6,8 per cento. (Vap)