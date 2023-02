© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore olandese di chip Nxp ha registrato un fatturato record di 12,2 miliardi di euro nel 2022, con un utile di 2,6 miliardi di euro. Come riferisce l'emittente "Nos", il fatturato dell'azienda è aumentato del 50 per cento in due anni, trascinato dalla domanda. (Beb)